Z oceanu wyłowiono dużego drapieżnika. Poluje w całkowitej ciemności

Nieznany nauce gatunek skorupiaka został odkryty u wybrzeży Chile. To pierwsze tak duże zwierzę, jakie znaleziono w tym miejscu - żyje ono w Rowie Atakamskim na głębokości prawie 8000 metrów. Dulcibella camanchaca jest także prawdziwym gigantem wśród swoich najbliższych kuzynów.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Na głębokości poniżej 6000 metrów pod powierzchnią rozpoczyna się najmniej przyjazna życiu strefa oceanu - hadal. Nie dociera do niej ani odrobina światła słonecznego, a panujące tam ciśnienie jest zabójcze dla większości żywych organizmów. Co prawda żyją tam odpowiednio przystosowane zwierzęta, jednak ich badanie jest wyzwaniem ze względu na ekstremalne warunki w głębinach.

Drapieżnik w ciemności

Na łamach czasopisma naukowego "Systematics and Biodiversity" ukazał się artykuł opisujący nieznany wcześniej nauce gatunek skorupiaka. Zwierzę zostało znalezione w Rowie Atakamskim - oceanicznym uskoku biegnącym wzdłuż zachodnich wybrzeży Ameryki Południowej - na głębokości 7902 metrów. Uwagę badaczy zwróciła budowa odnóży skorupiaka, wskazująca na to, że jest on drapieżnikiem.

Analiza morfologiczna i genetyczna pokazała, że osobnik nie należał do żadnego znanego nauce gatunku. Naukowcy nadali mu nazwę Dulcibella camanchaca. Zwierzę należy do rzędu obunogów, jednak jest znacznie dłuższe od swoich kuzynów - jego ciało mierzy cztery centymetry, podczas gdy większość obunogów nie dorasta do 1 cm.

- Dulcibella camanchaca to szybko pływający drapieżnik, którego nazwa pochodzi od słowa "ciemność" w językach rdzennych mieszkańców Andów, co nawiązuje do głębokiego, ciemnego oceanu, w którym mieszka - wyjaśniła Johanna Weston z Woods Hole Oceanographic Institution, autorka artykułu.

Naukowcy tłumaczyli, że na głębokości prawie ośmiu tysięcy metrów drapieżnictwo to dość rzadka strategia - większość żyjących tam gatunków to padlinożercy. D. camanchaca to pierwszy drapieżnik z hadalu, jakiego udało się zaobserwować w Rowie Atakamskim.

Dulcibella camanchaca Johanna Weston

"Spodziewamy się kolejnych odkryć"

Badacze zebrali czterech przedstawicieli gatunku za pomocą zdalnie sterowanego pojazdu głębinowego. Na pokładzie statku badawczego obunogi zostały zamrożone, a następnie poddane szczegółowej analizie morfologicznej i genetycznej na chilijskim Uniwersytecie Concepción.

- Wspólnymi siłami potwierdziliśmy, że Dulcibella camanchaca jest nowym gatunkiem. Odkrycie to podkreśla konieczność dalszej eksploracji głębin oceanu - powiedziała Carolina González z Instituto Milenio de Oceanografía, autorka analizy. - Podczas kolejnych badań spodziewamy się kolejnych odkryć.

Wraz z postępem technologii eksploracji, naukowcy spodziewają się odkryć więcej gatunków, które pomogą nam zrozumieć sposób, w jaki zwierzęta przystosowują się do życia w głębinach. Wiedza umożliwi nam również ochronę głębinowych ekosystemów przed zagrożeniami, takimi jak zanieczyszczenie i zmiany klimatu.

Autorka/Autor:as

Źródło: Instituto Milenio de Oceanografía, Woods Hole Oceanographic Institution