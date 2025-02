Wzrosło ryzyko kolizji asteroidy 2024 YR4 z Ziemią. "To historyczne wydarzenie"

Asteroida 2024 YR4. Wzrosło prawdopodobieństwo kolizji

- Nie panikuję - powiedział w rozmowie z agencją AFP Bruce Betts, główny naukowiec organizacji non profit Planetary Society. - Gdy widzi się, że procenty rosną, nie czuje się spokoju - dodał. Według Bettsa prawdopodobieństwo musi najpierw wzrosnąć, zanim spadnie do zera.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zbada asteroidę

Zdaniem astronomów ryzyko kolizji asteroidy z naszą planetą jest niewielkie, a nawet gdyby do niej doszło, to skutki miałyby charakter lokalny. Sytuacja jest jednak na tyle poważna, że zajmują się nią eksperci, którzy m.in. cały czas pracują nad jak najdokładniejszym obliczeniem ryzyka ewentualnego uderzenia w Ziemię i jego skutków. Dotychczasowe obserwacje pozwoliły z dużą dokładnością określić orbitę asteroidy, jednak do oszacowania potencjalnych zniszczeń potrzebne jest dokładne wyliczenie rozmiarów. Obecne szacunki oparte na obserwacjach w świetle widzialnym mówią o średnicy 40-90 metrów, a to zbyt mała dokładność. Rzecz w tym, że im większa asteroida, tym jest jaśniejsza, ale jednocześnie jasność ta zależy od tego, jak silnie jej powierzchnia odbija światło słoneczne. Eksperci z Planetary Defence Office Europejskiej Agencji Kosmicznej zamierzają wykorzystać Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST), który reaguje na światło podczerwone, pozwalające dużo precyzyjniej określić rozmiary obiektu. Jednocześnie teleskop będzie mógł śledzić pozycję asteroidy, która na długi czas ma zniknąć z widoku instrumentów naziemnych. Całkowity czas pomiarów ma objąć cztery godziny pracy teleskopu. Obserwacje z pomocą kosmicznego teleskopu rozpoczną się na początku marca, kiedy asteroida będzie najlepiej widoczna z pozycji Webba. Druga tura przewidziana jest natomiast na maj.

"To historyczne wydarzenie"

Według Richarda Moissla, szefa biura obrony planetarnej Europejskiej Agencji Kosmicznej, przekroczenie prawdopodobieństwa 2,8 proc. to "historyczne wydarzenie". - To bardzo, bardzo rzadkie wydarzenie - powiedział w rozmowie z agencją AFP. - To nie jest zabójca dinozaurów, to nie jest też zabójca planety. To jest obiekt co najwyżej niebezpieczny dla miasta - uspokajał.