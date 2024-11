Vespa soror to gatunek należący do rodziny osowatych (Vespidae). Jego naturalnym siedliskiem jest Azja. Jednak w latach 2022-2023 Omar Sánchez Fernández z Uniwersytetu w Oviedo (Hiszpania) i jego współpracownicy przypadkowo złapali cztery gigantyczne szerszenie w pułapki na osy, prowadząc badania w Asturii na północy Hiszpanii. Analiza genetyczna wykazała, że osobniki te to Vespa soror. Wprawdzie asturyjscy pszczelarze już wcześniej zauważali "dziwne szerszenie", jednak dla naukowców odkrycie tego egzotycznego gatunku było zaskoczeniem. Możliwe, że dotarły do Europy wraz z jakąś przesyłką. Artykuł na ten temat został opublikowany niedawno na łamach "Ecology and Evolution".