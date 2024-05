W taki sposób na Słońce nie możemy patrzeć na co dzień. Sonda ESA Solar Orbiter zarejestrowała z bliska wyrzuty plazmy z korony słonecznej - dzięki temu nasza gwiazda przypomina puszystą kulę. Ten niesamowity i hipnotyzujący widok można zobaczyć na nagraniu.

Na filmie zarejestrowanym dzięki misji ESA Solar Orbiter Słońce wygląda jak puszysta kula. Na nagraniu, udostępnionym przez Europejską Agencję Kosmiczną, widać przypominające włosy struktury z plazmy podążającej za liniami pola magnetycznego w dolnej atmosferze Słońca, gdy przechodzi ono w znacznie gorętszą, zewnętrzną warstwę, czyli koronę. Wideo zostało wykonane z około jednej trzeciej odległości między Ziemią a Słońcem 27 września 2023, a ESA udostępniła je na początku maja.

Naukowcy przekazali, że najjaśniejsze regiony mają około miliona stopni Celsjusza, podczas gdy chłodniejszy materiał wygląda na ciemniejszy, ponieważ pochłania promieniowanie.

Niesamowite nagranie Słońca

To, co nadaje Słońcu efektu puszystości, to osobliwe struktury przypominające mech, który znajdujemy na Ziemi, ponieważ wyglądają one jak drobne elementy tej rośliny. Jednak na Słońcu zwykle można je znaleźć wokół centrum grup plam słonecznych, gdzie warunki magnetyczne są silne i tworzą się duże pętle koronalne.

Spikule, zwane też bryzgami chromosferycznymi, to widoczne na horyzoncie słonecznym fontanny materii, które wystają z dolnej warstwy chromosfery Słońca. Mogą one osiągać wysokość do 10 tysięcy kilometrów.

W trzydziestej sekundzie materiału natomiast widać deszcz koronalny. Materiał ten jest chłodniejszy niż reszta powierzchni Słońca (prawdopodobnie ma on mniej niż 10 000 st. C) w porównaniu do 1 miliona stopni C w pętlach koronalnych. Deszcz składa się z kęp plazmy o większej gęstości, które pod wpływem grawitacji opadają z powrotem w kierunku Słońca.

Korona Słońca w najdrobniejszych szczegółach ESA & NASA/Solar Orbiter/EUI Team

Autorka/Autor:dd

Źródło: ESA, Universe Today, tvnmeteo.pl