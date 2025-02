Ryzyko kolizji asteroidy 2024 YR4 z Ziemią wzrosło niemal dwukrotnie

Po dokładniejszych obserwacjach wzrosło ryzyko kolizji asteroidy 2024 YR4 z Ziemią w 2032 roku. Eksperci zapewnili jednak, że nie ma powodów do niepokoju. Ustalenie, czy rzeczywiście znajdujemy się na kursie kolizyjnym, to bowiem złożony proces, a prawdopodobieństwo zderzenia jeszcze wielokrotnie się zmieni.

Aby zweryfikować to zagrożenie, naukowcy przeprowadzili kolejne obserwacje obiektu. Na podstawie nowych danych określono, że ryzyko kolizji wynosi obecnie 2,3 procent. Przy obecnym stanie wiedzy oznacza to 97,7-procentowe prawdopodobieństwo, że nie dojdzie do zderzenia.