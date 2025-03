Po wybuchu wulkanu ludzki mózg zamienił się w szkło. Badacze wiedzą, dlaczego

W roku 79 na Półwyspie Apenińskim doszło do erupcji Wezuwiusza. Na położone u jego stóp miasta najpierw opadła chmura gorącego pyłu, a następnie spłynęły ogromne ilości wulkanicznego materiału. W 2020 roku naukowcy badający ciała ofiar ze zniszczonego przez erupcję Herkulanum odkryli, że w czaszce jednej z nich znajdowały się kawałki zeszklonego mózgu . Sposób, w jaki ludzka tkanka mogła zamienić się w organiczne szkło, pozostawał niewyjaśniony - aż do teraz. Badanie ukazało się pod koniec lutego na łamach czasopisma "Scientific Reports".

Chłodzenie, nie podgrzanie

Zespół badawczy dokładnie przeanalizował odłamki organicznego szkła znalezione w czaszce i rdzeniu kręgowym ofiary. Niewielkie fragmenty wskazywały, że mózg musiał zostać błyskawicznie nagrzany do temperatury do najmniej 510 stopni Celsjusza, a następnie równie szybko schłodzony.

Do wystawienia na taką temperaturę doszło prawdopodobnie w momencie, gdy na Herkulanum opadła gorąca chmura pyłu. Następujące po niej spływy materiałów piroklastycznych osiągały temperaturę maksymalnie 465 st. C, a proces chłodzenia gęstego materiału skalnego byłby zbyt powolny, by doszło do zeszklenia tkanki.