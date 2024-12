Planety jak wata cukrowa. Odkryto kolejną

Trzy dotychczas znane planety, które krążą wokół gwiazdy Kepler-51, mają wielkość mniej więcej Saturna, ale masę zaledwie kilkukrotnie większą niż Ziemia. Efektem tego jest gęstość podobna do tej, jaką ma wata cukrowa. Naukowcy sądzą, że obiekty tego rodzaju mają malutkie jądra i olbrzymie atmosfery złożone z wodoru i helu. Zagadką pozostaje, w jaki sposób powstały i dlaczego ich atmosfery nie zostały zdmuchnięte przez intensywne promieniowanie od młodej gwiazdy.

Jak wskazują astronomowie, wcześniej nie mieli powodów do wątpliwości, że trzyplanetarny system jest dobrze opisany. Modelu z powodzeniem użyto na przykład do przewidzenia momentu tranzytu (przejścia na tle gwiazdy) Keplera-51 b, jednej z planet w tym układzie, w maju 2023 roku. Zjawisko to obserwowano wtedy teleskopem w Apache Point Observatory.