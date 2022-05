Potężna planetoida przemknęła obok Ziemi

Pierwsze spotkanie od siedmiu lat

47 tysięcy kilometrów na godzinę

Oszacowania co do wielkości skały wskazują na 1,8 km średnicy, ale nowsze obliczenia każą zmniejszyć skalę - mówią o wartości do około jednego kilometra. Obserwacje radarowe wykazały, że okres rotacji wynosi 12 godzin. Ciało jest planetoidą klasy S, czyli skalistą, zbudowaną z materiałów krzemianowych. To jeden z najpowszechniejszych rodzajów planetoid.