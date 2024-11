Odkryto nowe geny odpowiedzialne za rwę kulszową

czytaj dalej

Kilka dni temu do Kuby dotarł huragan Rafael, który doprowadził do poważnych przerw w dostawie prądu w wielu miejscach na całej wyspie. Trwają prace, aby przywrócić energię elektryczną - w niektórych częściach kraju już się to udało. Żywioł uszkodził setki domów, a także poczynił spore zniszczenia w rolnictwie.