Nawłoć to bardzo inteligentna i komunikatywna roślina

Wiele osób uważa, że posiadanie inteligencji jest powiązane z obecnością centralnego układu nerwowego. Neurony przekazują sygnały elektryczne, które stają się medium przetwarzania informacji. Rośliny nie wytwarzają komórek nerwowych, przez co wielu badaczy zastanawia się, czy w ich przypadku można mówić o inteligencji. Jak pokazuje badanie opublikowane na łamach "Plant Signaling and Behavior", niektóre rośliny wykazują się zachowaniami, które wskazywałyby na swego rodzaju inteligencję.

Pamięć i współpraca

Badacze z amerykańskiego Uniwersytetu Cornella przeprowadzili analizę zachowań nawłoci wysokiej ( Solidago altissima ) w sytuacji podgryzania przez larwy owadów z rodziny stonkowatych. Ich badania wykazały, że uszkadzane rośliny zaczynały emitować specjalną mieszankę lotnych związków organicznych, sygnalizującą owadom, że roślina jest uszkodzona i stanowi słabe źródło pożywienia. Substancje wychwytywane były także przez inne rośliny tego gatunku, które w odpowiedzi na chemiczny sygnał same zaczynały przygotowywać się do obrony przed szkodnikiem.

Co ciekawe, chemiczny sygnał to zaledwie jeden ze sposobów komunikacji między poszczególnymi osobnikami. W poprzednich badaniach naukowcy zauważyli, że nawłoć wysoka potrafi postrzegać współczynniki odbicia światła dalekiej czerwieni od liści sąsiednich roślin. Gdy sąsiedzi są obecni, a nawłocie są zjadane przez chrząszcze, inwestują one więcej w tolerowanie roślinożercy poprzez szybszy wzrost i zaczynają wytwarzać związki obronne. Gdy nie ma sąsiadów, rośliny nie uciekają się do przyspieszonego wzrostu.