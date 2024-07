Naukowcy mają sposób na to, jak oduczyć koty drapania mebli

Wielu kociarzy jest przyzwyczajonych do tego, że ich fotele, dywany i poduszki poznaczone są śladami kocich pazurków. Chociaż drapanie to instynktowne zachowanie, nie wszystkie koty niszczą meble, zamiast tego zadowalając się drapakami. Na łamach czasopisma "Frontiers in Veterinary Science" ukazało się badanie pokazujące, co predysponuje mruczki do częstszego drapania i podpowiadające, jak przekonać je do ostrzenia pazurków w przeznaczonych do tego miejscach.