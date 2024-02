Na Księżycu stał się "cud"

Japoński lądownik SLIM przetrwał noc księżycową, choć nie był zaprojektowany do "przeżycia" w tak ekstremalnych warunkach - poinformowała w poniedziałek agencja kosmiczna JAXA. To pierwszy w historii lądownik, który precyzyjnie wylądował na powierzchni Srebrnego Globu.

"Zeszłej nocy wysłano polecenie do SLIM i otrzymano odpowiedź, co potwierdza, że SLIM pomyślnie przetrwał noc na powierzchni Księżyca, zachowując jednocześnie możliwości komunikacyjne!" - napisała japońska agencja kosmiczna JAXA we wpisie na platformie X.