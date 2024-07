55 lat temu ludzkość zrobiła wielki skok

"Mały krok człowieka"

"Wielki skok dla ludzkości"

"20 lipca 1969 roku to data, która zajmuje ważne miejsce w moim życiu" - oświadczył w mediach społecznościowych w sobotę w mediach społecznościowych Buzz Aldrin, ostatni żyjący członek misji Apollo 11. "Był to dzień, w którym razem, jako jeden naród, dokonaliśmy największego naukowego i technologicznego wyczynu w historii ludzkości. Rola, jaką Neil, Mike i ja odegraliśmy w tym wydarzeniu, była tylko częścią większego wysiłku" - napisał.

"Kiedy patrzę na to, co osiągnęliśmy 55 lat temu, wciąż inspiruje mnie to, co wszyscy widzieliśmy i zrobiliśmy, to, co najlepsze w Ameryce i najlepsze w ludzkości. Dziękuję za przywilej i zaszczyt służenia wam oraz za bycie częścią tej ekscytującej i cudownej podróży razem ze mną" - dodał 94-letni dziś Aldrin.