Ludzie i labradory mogą tyć przez te same geny

Międzynarodowy zespół naukowców odkrył geny, które skłaniają do przejadania się i predysponują do otyłości zarówno niektórych ludzi, jak i labradory retrievery.

Psy, które są ciągle głodne i skłonne do nadwagi, mają pewne wspólne cechy biologiczne z niektórymi ludźmi podatnymi na otyłość. Grupa 22 naukowców odkryła u labradorów retrieverów zestaw genów predysponujących te psy do otyłości. Eksperci zauważyli, że takie geny występują też u ludzi. Najsilniej działający z genów ma nazwę DENND1B i bezpośrednio oddziałuje na to, jak mózg reguluje równowagę energetyczną organizmu w reakcjach z udziałem dwóch hormonów - leptyny i melanokortyny. Gen zakłóca szlak sygnałowy mózgu, który reguluje apetyt. Artykuł na ten temat został opublikowany w czasopiśmie "Science".

Geny odpowiedzialne za otyłość

Genetyczne predyspozycje do otyłości

Działaniu genów można jednak przeciwdziałać. Badanie wykazało, że właściciele psów, którzy ściśle kontrolowali dietę i aktywność fizyczną zwierząt, potrafili zapobiec otyłości nawet u osobników z wysokim genetycznym ryzykiem. Podobnie, uważają naukowcy, ludzie z genetyczną predyspozycją do otyłości mogą zachować zdrową wagę, stosując podobne podejście. - Badanie na psach wskazało nam coś naprawdę ważnego: właściciele szczupłych zwierząt nie są moralnie lepsi. To samo dotyczy szczupłych ludzi. Jeśli ktoś ma wysokie genetyczne ryzyko otyłości, to kiedy ma dostęp do dużej ilości jedzenia, łatwiej jest mu się przejeść i przytyć, chyba że włoży ogromny wysiłek w to, aby tego nie zrobić - podkreśliła kierująca pracami dr Eleanor Raffan. - Badanie psów pozwoliło nam zmierzyć ich skłonności do jedzenia niezależnie od kontroli, jaką właściciele obejmowali ich dietę i aktywność fizyczną. W badaniach na ludziach trudniej jest sprawdzić, w jakim stopniu genetycznie uwarunkowany apetyt wymaga siły woli, aby utrzymać szczupłą sylwetkę, ponieważ oba te czynniki dotyczą jednej osoby - tłumaczyła.