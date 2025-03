Lecą tam, gdzie ludzi jeszcze nie było. Niedługo startuje misja Fram2

Załoga składająca się z czwórki pasażerów ma polecieć na pokładzie kapsuły SpaceX, która przeniesie ich nad biegunami Ziemi. To pierwszy raz, kiedy ludzie polecą z taką misją.

Start misji zaplanowany jest na poniedziałek 31 marca o godzinie 21.46 czasu wschodniego. W Polsce będzie wtedy godzina 3.46 nad ranem we wtorek 1 kwietnia. Kapsułę Dragon z czterema śmiałkami wyniesie rakieta Falcon 9 z kompleksu startowego 39 z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego NASA na Florydzie. Okno startowe potrwa około 4,5 godziny, kolejne próby startu zaplanowane są na godz. 5.20, 6.53 i 8.26.

Nazwa misji nawiązuje do norweskiego statku Fram, który na przełomie XIX i XX wieku prowadził kluczowe ekspedycje na biegun północny i południowy.

Kto znajdzie się na pokładzie?

W misji udział wezmą dowódca misji Chun Wang z Malty, który dorobił się fortuny na kryptowalutach. To on sfinansował to kosmiczne przedsięwzięcie. Suma pieniędzy, jaką zapłacił firmie SpaceX za przeprowadzenie misji nie została ujawniona - pisze CNN.