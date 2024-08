"Krzycząca mumia" od lat fascynowała naukowców. Mają teorię dotyczącą śmierci kobiety

W piątek w czasopiśmie naukowym "Frontiers in Medicine" ukazały się nowe ustalenia naukowców dotyczące "krzyczącej kobiety". Jej zmumifikowane ciało odnaleziono w 1935 roku w drewnianej trumnie w grobowcu w Tebach niedaleko Luksoru w Egipcie. Uważa się, że zmarła około 3,5 tys. lat temu.

"Krzycząca mumia". Co o niej wiadomo

W swojej pracy badacze korzystali z tomografii komputerowej, by przeprowadzić "wirtualną sekcję" mumii. Zastosowali też technologię dyfrakcji rentgenowskiej w celu analizy skóry i włosów. Podkreślili, że mumia była bardzo dobrze zachowana. Oszacowali, że kobieta mierzyła około 155 cm wzrostu i w momencie śmierci miała około 48 lat. Ustalili, że miała łagodne zapalenie stawów, w tym kręgosłupa oraz że brakowało jej kilku zębów. Została pochowana w dwóch pierścieniach ze srebra i złota.

Nie odnaleziono za to żadnych oznak balsamowania. Co więcej, wszystkie narządy nadal znajdowały się wewnątrz. "Było to dla mnie zaskoczeniem, ponieważ klasyczna metoda mumifikacji w Nowym Państwie (okres w dziejach Egiptu w latach 1550-1069 p.n.e. - red.) obejmowała usunięcie wszystkich narządów z wyjątkiem serca - wyjaśniła dr Saleem.