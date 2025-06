Już za kilka dni będzie "rękami i oczami" badaczy

Trwają ostatnie przygotowania przed startem misji Axiom-4, w której udział weźmie doktor Sławosz Uznański-Wiśniewski. Przed polskim astronautą pracowite dwa tygodnie na orbicie - przeprowadzi on szereg eksperymentów, których nie można zrealizować w ziemskich warunkach. Odliczanie do startu obserwuje z Florydy reporter TVN24 Hubert Kijek.

We wtorek 10 czerwca z Centrum Kosmicznego Johna F. Kennedy'ego na przylądku Canaveral ma wystartować misja kosmiczna Axiom-4 z polskim astronautą doktorem Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na pokładzie. Kapsuła Crew Dragon i rakieta Falcon 9, które wyniosą załogę na Międzynarodową Stację Kosmiczną, znajdują się już na stanowisku startowym.

Miejsce o bogatej historii

- To wielka chwila dla każdego przedstawiciela tej wyprawy, dla obywatela Węgier , dla obywatela Indii, dla obywatelki Ameryki - opowiadał. - Jest też Polak, doktor Sławosz Uznański-Wiśniewski, który zabiera ze sobą eksperymenty, fragmenty kultury, polskie dania.

Do obowiązków polskiego astronauty będzie należała realizacja kilkunastu eksperymentów naukowych z różnych dziedzin - od technologii medycznych, przez biologię, po algorytmy sztucznej inteligencji.

- Badania prowadzą naukowcy na Ziemi, ale to astronauta zbiera dla nich dane. Jest naszymi rękami i oczami, wykonując eksperymenty na stacji - powiedział w rozmowie z TVN24 Sergio Palumberi, menedżer misji kosmicznej AX-4 z ramienia Europejskiej Agencji Kosmicznej. - Co ważne, to nauka i eksperymenty, które można przeprowadzić tylko w kosmosie, a która pomoże nam lepiej zrozumieć i poprawić jakość życia na Ziemi - dodał.