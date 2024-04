Gładkie jak szkło jezioro lawy. Tak może wyglądać z bliska powierzchnia Io

W grudniu 2023 i w styczniu 2024 roku należąca do NASA sonda Juno dokonała niezwykle bliskich przelotów w w sąsiedztwie Io, czyli trzeciego największego księżyca Jowisza. Zbliżyła się do niego na odległość 1500 kilometrów, pozwalając na najdokładniejsze spojrzenie na to ciało niebieskie w historii. Io charakteryzuje się silną aktywnością wulkaniczną. Na powierzchni księżyca znajdują się setki kraterów, co doskonale widać na dostarczonych zdjęciach.