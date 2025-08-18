Ponad połowa lądów Ziemi poza strefą bezpieczeństwa. Na czele Europa

60 procent lądów na Ziemi ponosi poważne straty w zakresie funkcjonalnej integralności biosfery - zdolności ekosystemów do samoregulacji. Jak wyliczyli badacze, najtrudniejsza sytuacja panuje w regionach Europy, Azji i Ameryki Północnej. To kolejny dowód na coraz większe zmiany w środowisku naturalnym spowodowane działalnością człowieka.

Funkcjonalna integralność biosfery to zdolność świata roślin do współregulowania stanu globalnego ekosystemu. Aby mogły wypełniać swoją rolę, muszą być w stanie pozyskać wystarczającą ilość energii poprzez fotosyntezę, by utrzymać przepływ węgla, wody i azotu w przyrodzie. Podtrzymują one ekosystemy i zachodzące w nich procesy pomimo współczesnej znacznej ingerencji człowieka.

Razem z utratą bioróżnorodności i zmianami klimatycznymi, integralność biosfery jest podstawą koncepcji tzw. granic planetarnych. Została ona zaproponowana w 2009 roku i definiuje obszar bezpiecznej działalności człowieka, umożliwiającej utrzymanie stabilności ekosystemów.

Większość lądów poza strefą bezpieczeństwa

Nowe badanie, przeprowadzone przez naukowców z Instytutu Badań nad Skutkami Klimatu w Poczdamie (PIK) we współpracy z Uniwersytetem BOKU w Wiedniu mapuje funkcjonalną integralność biosfery na przestrzeni wieków. Opiera się na globalnym modelu biosfery, który symuluje na bieżąco przepływy wody, węgla i azotu z rozdzielczością połowy stopnia długości i szerokości geograficznej. Przedstawiono w nim szczegółowy spis dla każdego roku od 1600, uwzględniający zmiany klimaty i sposoby użytkowania gruntów przez człowieka.

Obliczenia modelu pokazują, że w średnich szerokościach geograficznych, w których leży m.in. Polska, niepokojące zmiany zaczęły się już w 1600 roku. Do 1900 roku odsetek lądów, na których zmiany ekosystemów wykraczały poza lokalnie zdefiniowaną strefę bezpieczeństwa lub znajdował się w strefie wysokiego ryzyka, wynosił odpowiednio 37 i 14 procent. Dziś jest to odpowiednio 60 i 38 procent.

Jak wyjaśniają naukowcy, industrializacja wpłynęła na stan systemu Ziemi znacznie wcześniej niż ocieplenie klimatu. Stało się tak na niemal całej powierzchni lądu, a przede wszystkim w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

Większość Europy, Azji i Ameryki Północnej znajduje się poza strefą bezpieczeństwa

Impuls dla rozwoju polityki klimatycznej

Autorzy opublikowanego na łamach czasopisma "One Earth" badania wyjaśnili, że po raz pierwszy udało się tak obrazowo pokazać przekroczenie granicy funkcjonalnej integralności biosfery.

- Ta pierwsza mapa świata pokazująca przekroczenie granicy funkcjonalnej integralności biosfery (...) stanowi przełom z naukowego punktu widzenia, oferując lepsze ogólne zrozumienie granic planetarnych - powiedział Johan Rockstroem, dyrektor PIK i jeden ze współautorów badania.

Ponadto Rockstroem zauważył, że badanie stanowi ważny impuls dla międzynarodowej polityki klimatycznej. Wskazuje bowiem na związek między biomasą a naturalnymi pochłaniaczami dwutlenku węgla oraz na to, jak mogą się one przyczynić do łagodzenia zmian klimatu. Badacz dodał, że rządy powinny traktować to jako jedną, nadrzędną kwestię - kompleksową ochronę biosfery połączoną z silnymi działaniami na rzecz klimatu.

