"Dziś w nocy popatrzmy w niebo". Co z zorzą polarną w Polsce?

W stronę Ziemi zmierza kilka koronalnych wyrzutów masy

Wójcicki dodał, że w nocy z poniedziałku na wtorek o 2.30 w Ziemię uderzyło pierwsze nieduże CME. Uderzenie to było słabe i nadeszło aż około 18 godzin wcześniej, niż spodziewano się tego najsilniejszego. "Nie jest dla mnie jasne jego źródło, ale raczej na pewno nie jest to zjawisko, na które czekamy. Najlepsze wciąż przed nami" - napisał Wójcicki.

"To, co teraz najważniejsze, to moment nadejścia skumulowanego CME z dwóch rozbłysków. Ono wciąż jest w drodze i moment jego uderzenia w Ziemię będzie decydujący z uwagi na długie dni panujące w Polsce. Najkorzystniejszą sytuacją byłoby uderzenie około 19-20 czasu polskiego. Wtedy około 22 moglibyśmy zacząć wypatrywać na niebie pierwsze zorze polarne. Gdyby do uderzenia doszło w ciągu dnia, burza magnetyczna mogłaby zakończyć się przed zmierzchem w Polsce, przez co musielibyśmy obejść się smakiem. Musimy czekać i obserwować rozwój wydarzeń" - tłumaczył.