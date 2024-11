Czarny wilk na niebie. Niesamowite zdjęcie

Obraz złożony z różnych fotografii

Zdjęcie zostało uzyskane dzięki VLT Survey Telescope (VST), teleskopowi do przeglądów nieba pracującemu w Obserwatorium Paranal w Chile. Teleskop należy do Narodowego Instytutu Astrofizycznego we Włoszech (INAF), posiada kamerę specjalne przystosowaną do wykonywania map nieba w zakresie widzialnym. Pokazany obraz ma 283 miliony pikseli i stanowi złożenie fotografii wykonanych w różnym czasie i z różnymi filtrami, w ramach projektu o nazwie VST Photometric Hα Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+), który zbadał około 500 milionów obiektów w Drodze Mlecznej.