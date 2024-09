Dziś prawie dotkniemy Merkurego

Już dziś sonda BepiColombo zbliży się na odległość 165 kilometrów do Merkurego, najmniejszej planety Układu Słonecznego. Manewr pozwoli bezpiecznie wprowadzić urządzenie na orbitę i będzie stanowił okazję do wykonania zdjęć planety w wysokiej rozdzielczości. W misji biorą udział także Polacy.

Opóźnienie misji będzie jednak okazją do lepszego przyjrzenia się Merkuremu. Dzięki zmianie trajektorii już dzisiaj sonda zbliży się do planety na odległość zaledwie 165 kilometrów, o 35 km bliżej, niż planowano. Według planów ESA sonda znajdzie się najbliżej planety o godzinie 23.48.

Skomplikowany lot

Manewr będzie miał dwa cele. Po pierwsze odpowiednio spowolni sondę i skieruje ją na właściwy tor. Po drugie - stworzy okazję do sfotografowania planety i dostrojenia pokładowych instrumentów. W trakcie obecnego przelotu może zostać uruchomionych aż 10 instrumentów badawczych, w tym te przeznaczone do badania pola magnetycznego, plazmy i otaczających sondę cząstek. Działać mają także trzy kamery. Naukowcy spodziewają się uzyskać po raz pierwszy zdjęcia południowego bieguna.

BepiColombo wystartowała w 2018 roku i w swojej misji wykorzystuje aż dziewięć przelotów w pobliżu planet. Długi lot wynika z tego, że do Merkurego bardzo trudno jest się dostać ze względu na sąsiedztwo Słońca. Co więcej, próbnik wysłany z Ziemi na starcie ma zbyt dużą energię, aby mógł wejść na orbitę Merkurego. Wykorzystanie napędu sondy do jej spowolnienia może nie wystarczyć, dlatego zaplanowano skomplikowaną trajektorię, na której próbnik wielokrotnie zwolni w czasie przelotu w pobliżu planet.