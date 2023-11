Badacze: ryzyko wymarcia grozi 19 procentom gatunków roślin i zwierząt Europy

Prawie jednej piątej gatunków roślin i zwierząt Europy grozi wymarcie - wynika z analizy blisko 15 tysięcy gatunków ujętych w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Co przyczynia się do utraty różnorodności biologicznej? Jako jeden z najważniejszych czynników wymienia się zmiany krajobrazu związane z rozwojem rolnictwa.

Aby lepiej zrozumieć te zagrożenia, Axel Hochkirch z muzeum historii naturalnej Musée National d’Histoire Naturelle w Luksemburgu i jego współpracownicy, reprezentujący różne kraje Europy, przeanalizowali 14 669 gatunków żyjących w Europie kręgowców, bezkręgowców i roślin ujętych w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Dokument ten jest publikowany przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody. Jest to jedno z najpełniejszych źródeł informacji na temat zagrożenia wymieraniem. Analizowane gatunki stanowią około 10 procent wszystkich zwierząt i roślin Europy - lądowych i wodnych (słodkowodnych i morskich). Wnioski zostały opublikowane w środę 8.11 na łamach "PLOS ONE".

Jakie są główne zagrożenia dla bioróżnorodności w Europie?

Po wnikliwej analizie naukowcy donoszą, że ryzyko wymarcia grozi 19 procentom spośród wspomnianych 14 669 gatunków, w tym 27 procentom roślin, 24 procentom bezkręgowców i 18 procentom kręgowców. O ile uwaga związana z ochroną skupia się zwykle na kręgowcach (rybach, płazach, gadach, ssakach i ptakach) - nowe analizy pozwalają sądzić, że proporcja bezkręgowców zagrożonych wyginięciem mocno przekracza wcześniejsze oszacowania organizacji międzyrządowej Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Analizy potwierdziły, że jednym z głównych zagrożeń bioróżnorodności w Europie są zmiany w sposobie użytkowania ziemi. Powodują one utratę siedlisk, nadmierną eksploatację zasobów biologicznych, zanieczyszczenie oraz rozlewanie się infrastruktury mieszkalnej i biznesowej.