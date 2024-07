Ramses (Rapid Apophis Mission for Space Safety) to misja, której celem jest pogłębienie wiedzy na temat planetoid krążących bardzo blisko Ziemi. Badania mają odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób można zmienić kurs asteroidy, gdyby znalazła się ona na kursie kolizyjnym z naszą planetą. Naukowcy z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) otrzymali już pozwolenie na rozpoczęcie planowania misji, mimo że jej zatwierdzenie oraz przydzielenie środków nastąpi prawdopodobnie w listopadzie 2025 roku. Jak podaje agencja, aby móc dotrzeć do asteroidy Apophis w lutym 2029 r., start musi nastąpić w kwietniu 2028 r.

Asteroida Apophis będzie obiektem badań

Odkrytą w 2004 r. asteroidę Apophis określano jako jedną z najbardziej niebezpiecznych. Początkowo obawiano się, że uderzy w Ziemię w 2029, 2036 lub 2068 r. Dzięki przeprowadzeniu obserwacji radarowych astronomowie stwierdzili, że ryzyko jej uderzenia w powierzchnię planety znacznie spadło i Ziemia w 2029 r. jest całkowicie bezpieczna. Ramses ma śledzić Apophis przed jej zbliżeniem do Ziemi oraz po. Dzięki badaniu zakłóceń, które siły grawitacyjne Ziemi będą wywoływać na powierzchni asteroidy, będzie on mógł dowiedzieć się czegoś o strukturze obiektu, jego gęstości, porowatości oraz składzie. Pozwoli to naukowcom dowiedzieć się, w jaki sposób np. powstawały podobne asteroidy na wczesnym etapie istnienia Układu Słonecznego, w tym jak powstawały planety, z Ziemią włącznie. Misja ESA nie jest jedyną, która będzie badać asteroidę Apophis. NASA zmieniła przeznaczenie swojej misji OSIRIS-Rex, która w 2023 r. powróciła z próbką asteroidy Bennu. Ten sam statek przemianowany na OSIRIS-APEX (Apophis Explorer) ma zbadać Apophis. Według portalu space.com statek dotrze do asteroidy jednak dopiero 23 kwietnia 2029 r., czyli 10 dni po jej bliskim spotkaniu z Ziemią. Wykona lot tuż obok, w odległości ok. 4 tys. km od obiektu, a następnie wróci w czerwcu tego samego roku, aby zacząć krążyć po orbicie Apophis przez 18 miesięcy.