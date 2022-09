Misja Artemis I przełożona. "Nie wyruszymy, dopóki wszystko nie będzie działać"

W sobotę NASA po raz drugi w ciągu tygodnia przerwała próbę wystrzelenia statku Space Launch System (SLS), powołując się na uporczywy wyciek paliwa. Według agencji kosmicznej może to opóźnić debiutancką misję programu Artemis o co najmniej kilka tygodni.

Trzy próby rozwiązania problemu

Początkowo przedstawiciele NASA dopuszczali możliwość startu misji w poniedziałek lub wtorek na wypadek gdyby potrzebna była trzecia próba. Problem z systemem paliwowym okazał się jednak na tyle poważny, że niemożliwe będzie naprawienie go na stanowisku startowym przed upływem bieżącego okresu startowego przydzielonego misji - kończy się on we wtorek. Zgodnie z regulaminem NASA, będzie się to wiązało z koniecznością transportu rakiety SLS z miejsca startu do serwisowni.