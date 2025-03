Żaby rozpoczynają gody. Jak o nie zadbać

Jak relacjonował reporter TVN24 Aleksander Przybylski, w okolicach Stawu Marcelińskiego w Poznaniu w marcu zamykane są ulice - po to, by migrujące zwierzęta nie ginęły pod kołami aut. Innym sposobem pomocy żabom o tej porze roku jest akcja Płotek. Inicjatywa polega na budowie płotków herpetologicznych w strategicznych miejscach. Po okolicy poruszają się też specjalne patrole, podczas których wolontariusze zbierają zwierzęta z jezdni do wiaderek, a następnie przenoszą je w bezpieczniejsze miejsca.

Dostosowanie infrastruktury i swoich podwórek

- Należy tę infrastrukturę dostosowywać. Tak jak infrastruktura rowerowa jest dostosowana do rowerzystów, tak infrastruktura zielona powinna być dostosowana do aktywności tych zwierząt, które w danym miejscu funkcjonują. To jest ustawowy obowiązek, bo wszystkie płazy i gady w Polsce są pod ochroną czy to częściową, czy ścisłą. I do zarządcy drogi należy eliminowanie zagrożeń. Organem przyrody jest prezydent, burmistrz, wójt i to oni są zobowiązani do utrzymywania populacji tych zwierząt w stabilnym stanie - skomentował dr inż. Mikołaj Kaczmarski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.