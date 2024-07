W tej skale może kryć się tajemnica marsjańskiego życia

Lamparcie cętki

Na Ziemi podobne plamki mogą pojawiać się w obecności określonych reakcji chemicznych odbarwiających skały. Reakcje te mogą również uwalniać żelazo i fosforany budujące czarne obwódki. Takie procesy mogą być również źródłem energii dla drobnoustrojów, co wyjaśnia związek między mikroorganizmami a "cętkami".

Prastara rzeka

Naukowcy podkreślają, że na Czerwonej Planecie, której klimat jest teraz niezwykle suchy, miliardy lat temu były rzeki i jeziora, które wyparowały. Neretva Vallis została wybrana nieprzypadkowo - dawno temu była ona korytem rzeki wpadającej do jeziora, dziś ogromnego krateru Jezero.

Materia organiczna i lamparcie cętki to nie jedyne aspekty "Cheyava Falls", które wprawiły zespół naukowy w zakłopotanie. W żyłach znaleziono bowiem drobinki oliwinu, minerału powstającego z magmy. Naukowcy przekazali, że w odpowiednich warunkach reakcje z udziałem stopionych skał również mogły doprowadzić do powstania związków organicznych - i to bez obecności organizmów żywych.