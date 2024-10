Tajwan się "zamknął". Nadciąga Krathon

Według najnowszych prognoz Krathon dotrze do Tajwanu nad ranem w czwartek czasu lokalnego. Wcześniej żywioł przetoczył się bardzo blisko północnych krańców filipińskiej wyspy Luzon, ale nie uderzył bezpośrednio . Przyniósł tam ulewne opady deszczu, porywisty wiatr i fale sztormowe, a jego siła odpowiadała huraganowi czwartej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona.

Niebezpieczne warunki już występują na wschodnim wybrzeżu wyspy. Straż pożarna poinformowała o co najmniej 70 osobach rannych i jednej ofierze śmiertelnej. Trwają poszukiwania dwóch osób. We wtorek tajwańska straż przybrzeżna poinformowała o wypadku jednostki towarowej Blue Lagoon, płynącej z Chin do Singapuru.