Szkodliwość pestycydów nasila się przy wyższej temperaturze

Negatywny wpływ chemikaliów na owady

Już liczne wcześniejsze obserwacje wskazywały, że zachowanie owadów ulega zmianie, a ich populacje zmniejszają się - średnio o 2-3 procent rocznie. Wśród potencjalnych przyczyn tego stanu rzeczy wymienia się utratę siedlisk, zmiany klimatu i stosowanie środków chemicznych. Aby ocenić związek między obecnymi w środowisku chemikaliami a zachowaniem i długoterminowym przetrwaniem różnych populacji owadów, naukowcy wykorzystali dane dotyczące ponad tysiąca pestycydów, herbicydów i innych środków agrochemicznych. W badaniach skupili się na larwach muszki owocówki, które pochodziły z wielu lokalizacji geograficznych. Śledzili cały ich cykl życiowy, zachowanie i długoterminowe przeżycie. Analizy prowadzili członkowie międzynarodowej grupy z ośrodków badawczych niemieckich, francuskich, i z Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL). Jak ustalili, narażenie na mniejsze od śmiertelnych dawki środków chemicznych zmieniło znacząco zachowanie larw muszki owocówki w przypadku 57 proc. chemikaliów. Natomiast ostre narażenie na ich wyższe poziomy zagroziło długoterminowemu przeżyciu owadów. Negatywny wpływ chemikaliów był jeszcze bardziej widoczny, gdy temperatura otoczenia wzrosła o cztery stopnie. Naukowcy zaczęli od podniesienia temperatury w środowisku hodowlanym o dwa stopnie (z 25 st. C do 27 st. C). Gdy nie zauważyli dużej różnicy, podnieśli temperaturę do 29 st. C, co nadal jest reprezentatywne dla letnich zakresów temperatur większości globu. W tym momencie zauważyli wyraźny wpływ zmiany - zwłaszcza 60-procentowy spadek liczby składanych jaj, co zapowiadało spadek populacji. Zmieniły się także inne zachowania, takie jak częstsze "garbienie się" - zachowanie rzadko spotykane w grupach nie poddawanych działaniu chemikaliów. "Garbienie się" to przesadne zginanie lub skręcanie ciała przez larwy. Może sygnalizować stres lub dyskomfort, ale co ważniejsze, problemy takie, jak toksyczność, skutki neurologiczne lub zaburzone procesy fizjologiczne. "Na pierwszy rzut oka garbienie się może wydawać się nieistotne, ale nawet niewielkie zmiany w zachowaniu mogą mieć wpływ na kondycję, jeśli niekorzystnie wpływają na przykład na żerowanie, łączenie się w pary i migrację" - zaznaczył Justin Crocker, główny autor badania z EMBL, cytowany w informacji prasowej przekazanej przez to laboratorium. "Naukowcy muszą zrozumieć, w jaki sposób zwierzęta oddziałują na siebie i swoje środowisko, aby przewidzieć wpływ zmian, takich jak zniszczenie siedlisk lub zmiana klimatu na ekosystemy" - dodał.