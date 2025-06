"Rozmawiałam z nim przez telefon, kiedy to się działo". Powodzie zabiły 11 osób

Ponad 70 akcji ratunkowych

Według straży pożarnej San Antonio, liczba potwierdzonych ofiar śmiertelnych wzrosła z początkowych czterech do 11. Jednocześnie potwierdzono, że sześć osób nadal jest poszukiwanych. Ulewne deszcze, które w czwartek sięgały nawet 200 litrów na metr kwadratowy, doprowadziły do gwałtownego wzrostu poziomu wód, co w efekcie porwało co najmniej 15 pojazdów. Niektóre z nich zostały zepchnięte z jezdni wprost do rzeki.