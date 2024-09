Rzeki mogą nagle zmienić swój bieg, a skutki bywają katastrofalne. Przyjrzano się awulsji

Najświeższe badania naukowców rzucają nowe światło na awulsję, czyli proces tworzenia się nowego koryta istniejącej rzeki, który może prowadzić do katastrofalnych powodzi. Naukowcy podkreślają, że ich praca może pomóc rządom i planistom zidentyfikować obszary o wysokim ryzyku nagłych zalań.

Awulsja jest zjawiskiem naturalnym, ale bardzo trudnym do przewidzenia. Powstaje, gdy rzeka omija istniejące meandry i zakola, tworząc nowe koryto.

Do zmian biegu dochodzi, gdy woda w rzece podnosi się ponad otaczający krajobraz, często z powodu nagromadzenia się osadów w dotychczasowym korycie. Kiedy tak się dzieje, rzeka może wylać się z brzegów i wytyczyć sobie nowy bieg. To nierzadko prowadzi do olbrzymich zalań, które są zagrożeniem dla mieszkańców terenów znajdujących się w pobliżu rzeki.