Rozpoczęło się rykowisko. "Teraz jest najlepszy czas, aby usłyszeć głośne, basowe ryki byków"

- Osoby mieszkające w sąsiedztwie lasów mogą mieć problemy ze snem. Teraz jest najlepszy czas, aby usłyszeć głośne, basowe ryki byków - powiedzieli we wtorek przyrodnicy z Babiogórskiego Parku Narodowego.

Rykowisko. Jelenie W Babiogórskim Parku Narodowym

- Rykowisko uzależnione jest od pogody. Gdy temperatura spada, jelenie się ruszają. W tym roku rykowisko już się zaczęło. Zwierzęta nie czekały na przymrozki. Trudno powiedzieć, jak długo potrwa. Wszystko zależy od tego, czy byki są mocne, czy słabsze. One konkurują ze sobą. Jeśli są mocne i będzie wielu konkurentów, to dobrze, bo samice zostaną zapłodnione przez najlepsze osobniki. Jeśli nie ma dominujących, to się wszystko rozmywa - tłumaczył Maciej Mażul.