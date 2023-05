Przed nami dni "bezchmurne od rana do wieczora"

"Bezchmurne od rana do wieczora"

Z kolei w Polsce w kolejnych dniach aura stanie się coraz cieplejsza. Jak wytłumaczył prezenter, jest to związane z faktem, że w kolejnych dniach do naszego kraju będzie docierało bardzo dużo promieniowania słonecznego, które ogrzeje powietrze.

- To będą dni pogodne, superpogodne, czasami bezchmurne od rana do wieczora - powiedział. - To są prawie te najdłuższe dni, bo zbliżamy się do czerwca, to temperatura też będzie wysoka.