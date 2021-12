Prognoza pogody na najbliższe dni. Mroźno, rano nawet kilkanaście stopni poniżej zera

W stronę Polski na początku tygodnia będzie płynąć zimne arktyczne powietrze. Miejscami w godzinach porannych termometry wskażą nawet kilkanaście stopni mrozu. W piątek mogą wrócić intensywne opady śniegu.

Pogodę w Polsce w ciągu najbliższej doby będzie kształtował układ niskiego ciśnienia, którego centrum w poniedziałek przewędruje znad naszego kraju nad Karpaty. Polska pozostanie również pod wpływem drugiego układu niskiego ciśnienia, znad Włoch - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Za słabo aktywnym frontem atmosferycznym zalegającym nad Polską napływa zimne powietrze znad Arktyki. W najcieplejszym momencie dnia w poniedziałek termometry pokażą od -3 do 2 stopni Celsjusza. Dla niemal całego kraju prognozowane są opady śniegu wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Sytuacja baryczna w Europie w poniedziałek DWD

Prognoza pogody na kolejne dni

We wtorek niże odsuną się nad południowo-wschodnią Europę. Ustąpią miejsca silnemu klinowi wyżowemu rozciągającemu się od Arktyki. Jak zapowiada synoptyk tvnmeteo.pl, "Polska znajdzie się w potężnej zatoce chłodu sięgającej Alp i Bałkanów. Po opadach śniegu napłynie z północy suche i mroźne powietrze, w którym rano temperatura spaść może do -15 stopni Celsjusza".

We wtorek rano na północy kraju termometry pokażą od -12 do -10 st. C. Maksymalnie w ciągu dnia będzie zaś od -6 st. C na północnym wschodzie kraju, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunku północnego, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Niewielkie opady śniegu wystąpią jedynie w północno-wschodniej części kraju. Tam będzie pochmurno, poza tym czeka nas pogodny dzień.

Środa okaże się jeszcze zimniejsza. Rano w północnych regionach kraju temperatura wyniesie minimalnie od -15 do -12 st. C. W najcieplejszej chwili dnia będzie od -8 st. C. na Warmii i Suwalszczyźnie, przez -4 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na południu. Wiatr będzie wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę. Będzie pochmurno z rozpogodzeniami.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Czwartek w godzinach porannych na północnym wschodzie kraju przyniesie temperaturę od -12 do -10 st. C. Maksymalnie w ciągu dnia zobaczymy na termometrach -7 st. C na Suwalszczyźnie, przez -3 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W czwartek także od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się opady mokrego śniegu do 5 centymetrów.

W piątek temperatura wzrośnie, maksymalnie sięgnie od -2 st. C na Podlasiu, przez 0 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków południowych, słabo i umiarkowanie, na północy okresami dość silnie. Będzie pochmurno z opadami śniegu do 5 cm, miejscami w północnych regionach okażą się jednak obfite - spadnie tam do 10 cm śniegu. Na drogach będzie ślisko.

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl