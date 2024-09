Pogoda na jutro, czyli na wtorek 03.09. Noc będzie przeważnie pogodna, jednak nad ranem miejscami spodziewane są mgły i zamglenia. W ciągu dnia do Polski zawita słoneczna aura, a wartości na termometrach wzrosną do 32 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc

Noc w całym kraju zapowiada się pogodnie. Dopiero nad ranem na południu oraz północnym wschodzie wystąpią lokalne, silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do około 200-600 metrów. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni Celsjusza na Warmii do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, wschodni.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek 03.09

W całym kraju wtorek będzie pogodny i słoneczny, bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Pomorzu do 32 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-wschodni.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od mniej niż 30 procent na południowym wschodzie do 50 procent w pasie Wybrzeża. Odczujemy gorąco, jedynie na północy i wschodnich krańcach Polski będzie nam ciepło. Zapanują przeważnie niekorzystne warunki biometeorologiczne, neutralne jedynie na północy i wschodzie.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna i bez opadów. Termometry wskażą minimum 15 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie osiągnie o północy 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Słoneczna aura zapanuje we wtorek w Warszawie. Na termometrach zobaczymy do 31 st. C. Ze południowego wschodu powieje umiarkowany wiatr. W południe barometry pokażą 1005 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewana jest pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Powieje słaby wiatr z kierunków wschodnich. Na barometrach o północy zobaczymy 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie we wtorek słoneczne. Termometry pokażą do 26 st. C. Wiatr ze wschodu okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pogodnie i bez deszczu. Na termometrach zobaczymy 16 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby. Barometry wskażą o północy 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pogodny wtorek. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 31 st. C. Umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. W południe na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc przyniesie pogodne niebo. Termometry wskażą minimalnie 17 st. C. Powieje słaby wiatr z kierunków wschodnich. O północy ciśnienie osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Również wtorek upłynie we Wrocławiu pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 32 st. C. Wschodni wiatr okaże się umiarkowany. W południe barometry wskażą 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie prognozowana jest pogodna noc. Nie będzie padać. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Wiatr będzie słaby, wschodni. Na barometrach zobaczymy o północy 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek w Krakowie zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą do 31 st. C. Ze wschodu powieje umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa.

Autorka/Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl