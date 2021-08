Pogoda na jutro: środa z deszczem w części kraju

Pogoda na noc: we wschodniej części kraju zachmurzenie będzie duże, wystąpią też opady deszczu o sumie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 15 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami silniej, z kierunku północno-zachodniego. W strefie brzegowej porywy osiągną prędkość do 60 kilometrów na godzinę.