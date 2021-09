Pogoda na jutro: poniedziałek 13.09 z pogodną aurą. Miejscami zagrzmi

W nocy z niedzieli na poniedziałek wystąpią przelotne opady deszczu i zanikające burze na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Podczas wyładowań spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru osiągną prędkość 60-80kilometrów na godzinę. Lokalnie pojawią się mgły. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Pogoda na jutro - poniedziałek 13 września

Na poniedziałek synoptycy prognozują przelotny deszcz i burze na Podkarpaciu i w Małopolsce. Podczas wyładowań spadnie do 10-20 l/mkw., a porywy wiatru sięgną 60-80 km/h. Pozostałym regionom dopisze pogodna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Podlasiu do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.