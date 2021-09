Pogoda na jutro: niedziela przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie

Pogoda na noc: będzie pogodnie, tylko na południu i zachodzie kraju pojawi się więcej chmur. Lokalnie możliwe są mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północno-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie jeszcze chwilami dość silny.

Pogoda na niedzielę 05.09

Pogoda na jutro: należy spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z kierunku północno-wschodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.