Pogoda na dziś - wtorek 14 września: czeka nas na ogół pogodny dzień. Termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie

Pogoda na dziś: wtorek 14.09 zapowiada się z umiarkowanym zachmurzeniem, tylko na północnym wschodzie kraju będzie wzrastać do dużego. Tutaj mogą pojawić się przelotne opady deszczu do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Na początku wiatr okaże się północno-zachodni i zachodni. Pod koniec dnia na zachodzie zmieni kierunek na północno-wschodni. Powieje słabo.

Warunki biometeo we wtorek 14.09

Wilgotność powietrza na przeważającym obszarze kraju będzie utrzymywać się na poziomie 60 procent. Na południowo-zachodnich krańcach kraju Polski odczujemy ciepło, w dzielnicach centralnych komfort termiczny, a na północnym wschodzie - chłód. Warunki biometeo będą zróżnicowane.

Pogoda na dziś - Warszawa

Zachmurzenie będzie umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali, będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Utrzyma się zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami spadnie deszcz. Temperatura wzrośnie do 19 st. C. Powieje północno-zachodni wiatr, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie w południe osiągnie 1018 hPa, będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Poznań

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Powieje zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hPa, będzie stabilne.

Pogoda na dziś - Wrocław

Utrzyma się małe zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy 24 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby. Ciśnienie w południe osiągnie 1004 hPa, będzie stabilne.

Pogoda na dziś - Kraków

Synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy do 22 st. C. Wiejący z północnego wschodu słaby wiatr będzie skręcał na wschodni. Ciśnienie w południe dojdzie do 999 hPa, będzie stabilne.

Źródło: tvnmeteo.pl