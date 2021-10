Pogoda na dziś - wtorek 05.10. Temperatura do 24 stopni. W większości kraju słońce, miejscami spadnie deszcz

Pogoda na dziś. Wtorek w niemal całym kraju upłynie pod znakiem słonecznej aury. Tylko na krańcach zachodnich będzie pochmurno i wystąpią opady deszczu. Temperatura sięgnie maksymalnie, w zależności od regionu, od 17 do 24 stopni Celsjusza.

We wtorek na krańcach zachodnich będzie pochmurno z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze kraju czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Podlasiu i Ziemi Lubuskiej do 24 st. C w Małopolsce. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego będzie wiać ze słabą i umiarkowaną siłą. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo we wtorek 05.10

Wilgotność powietrza znajdzie się na poziomie 60-90 procent. Mieszkańcy niemal całego kraju odczują komfort termiczny, tylko na krańcach północno-zachodnich będzie odczuwalny chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się zróżnicowane.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 21 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1015 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Kraków

Słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 985 hPa .

Pogoda na dziś - Poznań

Dość pogodnie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Pogodnie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 995 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl