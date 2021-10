Pogoda na dziś - piątek 1.10. Pogodna aura w większości kraju, do 19 stopni

Pogoda na dziś przyniesie o poranku mgły niektórym regionom Polski. Później zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 do 19 stopni.

W piątek, pierwszy dzień października, wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Rano na wschodzie kraju pojawią się mgły. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami silniejszy wiatr z południa.