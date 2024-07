Drzewa spadały na drogi, sypał grad wielkości śliwek, podtopiło Gdynię i Kościerzynę

We wtorek po południu grzmi w wielu miejscach kraju. Zjawiskom towarzyszą obfite opady deszczu i silny wiatr rozpędzający się w porywach do 80 kilometrów na godzinę.

Tysiące interwencji

Do godziny 18 strażacy odebrali 2,7 tys. zgłoszeń dotyczących usuwania skutków silnego wiatru oraz podtopień budynków i ulic - przekazał we wtorek rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski. 40 zgłoszeń dotyczyło uszkodzonych budynków. Jak przekazała PSP, zgłoszenia dotyczące uszkodzonych budynków dotyczyły zarówno tych mieszkalnych, jak i gospodarczych. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwach: pomorskim - 870, małopolskim - 513, świętokrzyskim - 280, lubelskim - 270 oraz podkarpackim - 160. PSP poinformowała, że nie zanotowano osób rannych.

Gwałtowna aura w Małopolsce

We wtorek nad Małopolską zawisł wał szkwałowy. Zjawisko to, nazywane też wałem chmurowym lub chmurą szelfową, pojawia się na niebie, zwiastując nadejście burzy.

Łącznie ponad 500 zgłoszeń trafiło do małopolskich strażaków do wtorkowego popołudnia. W większości dotyczyły połamanych drzew i uszkodzonych w niewielkim stopniu dachów. Najwięcej interwencji przeprowadzono w powiecie krakowskim.

Drzewa spadały na drogi

Lubelszczyzna bez prądu

Z powodu burz, które we wtorkowe popołudnie przechodzą nad województwem lubelskim, strażacy interweniowali ok. 160 razy. Służby energetyczne pracują nad przywróceniem prądu do ok. 11 tys. odbiorców. - Na szczęście nie mamy informacji o osobach rannych - powiedział dyżurny KW PSP w Lublinie mł. bryg. Sylwester Wójcik. Przekazał, że większość zgłoszeń pochodzi z powiatów: zamojskiego (45), świdnickiego (28), janowskiego (21) i kraśnickiego (20). Dyżurny podał, że strażacy wyjeżdżali głównie do usuwania drzew i gałęzi połamanych przez silny wiatr (101 zgłoszeń), uszkodzonych dachów (19 domów i 15 budynków gospodarczych) i wypompowywania wody z zalanych posesji (15). Rzecznik prasowy PGE Dystrybucja Ewa Wiatr poinformowała, że z powodu zerwanych linii energetycznych bez prądu pozostaje część odbiorców z rejonu Chełma (ok. 7 tys.), Zamościa (3 tys.) i Kraśnika (1 tys.). Jak przekazała, służby energetyczne są w terenie i pracują nad usunięciem awarii.