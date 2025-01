Chmury, które spowiły Polskę, rozstąpią się

Panowanie zgniłego wyżu powoli dobiega końca, w weekend zacznie się przejaśniać i wreszcie na niebie zaświeci słońce. Nowy tydzień przyniesie pogodną i bezdeszczową aurę. W poniedziałek temperatura wzrośnie do 7 stopni Celsjusza.

Najbliższej doby pogoda w Polsce nadal będzie kształtowana przez rozległy, stabilny układ wysokiego ciśnienia znad Europy Środkowej. Sprawi on, że napłynie umiarkowanie ciepłe powietrze pochodzenia polarnego.

- W kolejnych dniach niskie chmury Stratus, które spowiły niemal cały kraj, będą stopniowo zanikały, wskutek czego w wielu regionach kraju, zwłaszcza na południu i w centrum, dominować będzie pogodna i słoneczna aura - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

W nowym tygodniu centrum wyżu powoli odsunie się na wschód, w kierunku Morza Czarnego, co umożliwi napływ "świeżych" mas powietrza znad Atlantyku. - W efekcie tego pod koniec tygodnia prognozowana jest nieco bardziej dynamiczna, zmienna aura z opadami deszczu oraz deszczu ze śniegiem - dodał synoptyk tvnmeteo.pl. Opady spodziewane są od piątku.

Szanse na śnieg, zwłaszcza w kontekście nadchodzących ferii, są niewielkie z uwagi na przewagę polarnych mas powietrza i na ogół dodatniej temperatury w ciągu dnia.

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie duże i całkowite zachmurzenie na północy kraju. Niewiele chmur lub bezchmurne niebo spodziewane jest na południu i częściowo w centrum. Tego dnia nie pojawią się żadne opady. Termometry pokażą maksymalnie od 1-2 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 4-5 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

W niedzielę wystąpi zróżnicowane zachmurzenie - od małego i bezchmurnego nieba na południu, zachodzie i częściowo centrum kraju do dużego i całkowitego w pozostałych regionach. Nie są prognozowane żadne opady. Temperatura maksymalna wyniesie od 3-4 st. C na wschodzie do 4-6 st. C na zachodzie Polski. Wiatr okaże się słaby, zmienny.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pogodnie i słonecznie. Jedynie na północnym wschodzie Polski może się chmurzyć. Tego dnia nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3-4 st. C na północy do 5-7 st. C na południu i w centrum Polski. Powieje słaby, południowy wiatr.

Wtorek upłynie pod znakiem dość pogodnej aury. Od północy zachmurzenie zacznie wzrastać do dużego i całkowitego. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 2-3 st. C na północy do 3-4 st. C na południu i w centrum Polski. Wiatr okaże się słaby, południowo-zachodni.

Pogoda na środę

W środę na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno, jedynie na południu dopisze pogodna aura. Tego dnia nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie od 1-2 st. C na północy do 2-3 st. C na południu Polski. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

