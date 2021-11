Jeleń krążył po parkingu w Bydgoszczy

czytaj dalej

Ze Skandynawii, gdzie temperatura powietrza spadła w poniedziałek do -19 stopni Celsjusza, napływa do Polski zimne powietrze. - Przed nami pierwsza, łagodna dostawa zimna - mówił we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl.