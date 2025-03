Aż strach patrzeć na to nagranie. Nogawka spodni cała w kleszczach

Jeden z podleśniczych z Turka (woj. wielkopolskie) pokazał, jak wygląda jego codzienność. Na nogawce jego spodni osiadło kilkanaście kleszczy. Pajęczaki te są aktywne od dawna, jednak z uwagi na coraz wyższą temperaturę pokazują się chętniej. Jak chronić się przed ukąszeniem i co robić, gdy już do niego dojdzie?

Jak chronić się przed kleszczami?

Należy pamiętać, że z kleszczami możemy się zetknąć nie tylko w lasach. Ponieważ aura sprawia, że są one aktywne praktycznie przez cały rok, możemy przynieść kleszcze do domu nawet ze spaceru po parku.

Jeśli zauważymy, że kleszcz zdążył się już wbić w nasze ciało, najważniejszą kwestią jest jego jak najszybsze usunięcie. Eksperci są zdania, że wyciągnięcie kleszcza w pierwszej dobie po ukąszeniu redukuje do zera ryzyko zapadnięcia na przenoszoną przez niego chorobę. Kleszcza można usunąć pęsetą lub specjalnym przyrządem z apteki. Można się zgłosić do przychodni i poprosić o pomoc. Ważne, by nie wykręcać ani nie smarować niczym kleszcza, gdyż może on wtedy wypuścić ślinę z toksycznymi patogenami.