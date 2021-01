Jaguar atakuje ocelota. Rzadkie nagranie

Husky utknął w kanale burzowym. Akcja ratunkowa trwała dwie godziny - 06-01-2021 Pięcioletni pies rasy husky wpadł do jednego z kanałów burzowych w mieście San Bernardino w stanie Kalifornia. Najprawdopodobniej spędził tam całą noc. Ponieważ mieszkańcy nie potrafili go wyciągnąć, konieczna była pomoc straży pożarnej. czytaj dalej

Moment ataku zarejestrowała fotopułapka w marcu 2019 roku w Rezerwacie Biosfery Majów w Gwatemali na północy tego kraju.

Marzec ubiegłego roku był szczególnie suchym miesiącem dla tej części świata.

- To może tłumaczyć agresję jaguara względem innego kotowatego - ocenił Daniel Thornton, asystent profesora na Uniwersytecie Stanu Waszyngton, autor badania na temat interakcji drapieżnik-drapieżnik opublikowanego pod koniec grudnia 2020 roku w czasopiśmie "Biotropica". Chociaż agresja między drapieżnikami takimi jak te nie jest częsta, mogą być one bardziej skłonne do starć, jeżeli znajdą się przy jednym wodopoju.

Badacz zwrócił uwagę, że takie sytuacje mogą być obserwowane coraz częściej w miarę zmian klimatu, wzrostu temperatury i wysychania wód.

"Zaciekła rywalizacja dzikiej przyrody o cenne zasoby, takie jak woda"

- Te dramatyczne obrazy wyraźnie pokazują zaciekłą rywalizację dzikiej przyrody o cenne zasoby, takie jak woda - powiedział Rony Garcia-Anleu z organizacji Wildlife Conservation Society w Gwatemali.



Tak jak naukowiec z Uniwersytetu Stanu Waszyngtona, Garcia-Anleu obawia się, że problem susz powodowany przez zmiany klimatu będzie się pogłębiać, a w efekcie oznaczać coraz trudniejsze czasy dla dzikich zwierząt.

Masa jaguara (Panthera onca) może dochodzić do ponad 90 kilogramów. Oceloty (Leopardus) ważą od 18 do 20 kg.

Rezerwat Biosfery Majów rozciąga się na 21 602 kilometrach kwadratowych, zajmując jedną piątą całkowitej powierzchni Gwatemali.

