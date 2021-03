Uwaga na roztopy. Prognoza zagrożeń IMGW - 23-03-2021 Wzrost temperatury powietrza może spowodować topnienie pokrywy śnieżnej. W kolejnych dniach mogą pojawić się ostrzeżenia przed roztopami, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. czytaj dalej

Warunki biometeo

Zapowiada się pochmurny wtorek z przejaśnieniami. W zachodnich regionach kraju wystąpią słabe opady deszczu o sumie do dwóch litrów wody na metr kwadratowy, a na południowym wschodzie kraju spadnie do dwóch centymetrów śniegu, przelotnie popada także śnieg z deszczem. Termometry pokażą maksymalnie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Pomorzu, Kujawach i Ziemi Lubuskiej. Z kierunku północno-zachodniego powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr.

Wilgotność powietrza we wtorek będzie oscylować wokół 70-80 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują chłód, lokalnie będzie odczuwalna także wilgoć. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne i niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo we wtorek 23.03

Pogoda Warszawa

Pogoda Trójmiasto

Pochmurno z większymi przejaśnieniami, temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie bez zmian, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pochmurno z większymi przejaśnieniami, na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1018 hPa.

Pogoda Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami, popada słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie bez zmian, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami, popada słaby deszcz. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 7 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie bez zmian, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami, temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie bez zmian, w południe osiągnie 993 hPa.