Powalone drzewa, prawie 100 interwencji. Zima zaatakowała na północy Polski

Dwumetrowe zaspy śniegu we Włoszech - 06-01-2021 Dwumetrowe zaspy śniegu we Włoszech - tyle napadało w ciągu ostatnich dni w północnej części tego kraju. Gwałtowna pogoda utrudniła ruch na drogach. czytaj dalej

W województwie pomorskim w związku z intensywnymi opadami śniegu oraz silnym wiatrem od wtorkowego popołudnia do środowego poranka odnotowano blisko 100 interwencji strażaków. Większość dotyczyła powalonych drzew i konarów blokujących drogi.

Jak powiedziała w środę Karina Stankowska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, największą liczbę zdarzeń zanotowano w powiecie starogardzkim - 29, gdańskim - 17, w Gdyni - 12, w Gdańsku - 11 i powiecie sztumskim - 7.

- Podczas interwencji nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych. W kilku przypadkach powalone drzewa uszkodziły samochody - w Gdańsku, Gdyni i Przywidzu - dodała.

We wszystkie działania zaangażowane zostały Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym oraz część jednostek OSP spoza województwa pomorskiego.

Pogoda na dziś: dzień pod znakiem opadów, do 5 stopni - 06-01-2021 Na środę prognozowane są miejscami opady deszczu. W większości kraju spadnie deszcz ze śniegiem lub sam śnieg. Na termometrach zobaczymy do 5 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Miejscami drogi są niebezpieczne

- Strażacy cały czas sprawdzają i utrzymują w gotowości sprzęt na wypadek wystąpienia niekorzystnych zjawisk pogodowych - takich, jak intensywne opady śniegu, silny wiatr - poinformowała Stankowska.

Wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie w woj. pomorskim są przejezdne, ale w niektórych powiatach kierowcy muszą uważać na błoto pośniegowe, zajeżdżony śnieg i lokalnie śliską nawierzchnię.



Jak powiedział dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku, wszystkie główne szlaki komunikacyjne w woj. pomorskim są przejezdne i nie ma w tej chwili żadnych utrudnień.

- Na drogach krajowych mamy pługopiaskarki, które cały czas pracują. Mimo opadów śniegu, wszystkie drogi są przejezdne - mówił dyżurny GDDKiA.

Wideo Gdańsk zasypany śniegiem

Mazury pod śniegiem

Atak zimy pojawił się także na Mazurach. We wtorek w większości województwa warmińsko-mazurskiego obowiązywały alerty pierwszego stopnia przed intensywnym śniegiem.

Między innymi w Ostródzie na drogach i chodnikach zalegał mokry i śliski śnieg.

Wideo Zima zaatakowała Mazury

Co mówią prognozy?

Także w środę w wielu stronach kraju mogą pojawiać się zimowe opady.

Według synoptyka tvnmeteo.pl Wojciecha Raczyńskiego, śnieg może sypać w naszym kraju do piątku włącznie. Nie będą jednak to duże opady, maksymalnie do 2 centymetrów.