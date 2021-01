Pogoda na 5 dni: dosypie śniegu, będzie coraz chłodniej

Intensywne opady śniegu. Alarmy IMGW w części kraju - 06-01-2021 Intensywne opady śniegu w części kraju mogą przynieść spore utrudnienia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed tym zjawiskiem centralne regiony Polski. czytaj dalej

Będzie prószyć

Przed nami czwartek z dużym zachmurzeniem oraz opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Lubelszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

W piątek, oprócz wielu chmur, możliwe są przejaśnienia. W północnej części kraju popada śnieg. Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunku zachodniego.

Sobota na północy będzie pochmurna, ponownie nie zabraknie opadów śniegu. Dla pozostałych regionów synoptycy prognozują dość pogodną aurę. Temperatura wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Wideo Prognozowane opady w kolejnych dniach (Ventusky)

Chłodniej

W niedzielę nie powinno padać, będzie pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą -3 st. C na Podlasiu do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr, ze wschodu.

Kolejny tydzień rozpocznie się zmiennym zachmurzeniem. Zanotujemy od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr.