Zimowe grzybobranie. Jakie gatunki możemy zbierać zimą?

Grzybobranie zimą jest możliwe. W lutym w polskich lasach wciąż możemy znaleźć wiele jadalnych i smacznych gatunków grzybów. Należy jednak pamiętać, żeby zbierać tylko owocniki, co do których identyfikacji jesteśmy pewni - w zimowym lesie czają się również grzyby trujące.

Grudzień, styczeń czy luty kojarzą się przede wszystkim z aktywnym wypoczynkiem na nartach i łyżwach, jednak równie dobrze możemy wybrać się do lasu na grzyby. Jak opowiada Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg na Mierzei Wiślanej, w lesie znaleźć można co najmniej kilka jadalnych gatunków grzybów, którym do wydania owocników wystarczy temperatura powyżej 0 stopni Celsjusza.

Zimowe gatunki grzybów

Kolejny zimowy grzyb to uszak bzowy (Auricularia auricula-judae), zwany też uchem bzowym, grzybem judaszowym, czy grzybem brzozowym. Jest to znany z kuchni azjatyckiej grzybek mun. Rośnie najczęściej na obumarłych gałęziach i pniach bzu czarnego. To grzyb, który z wierzchu pokryty jest aksamitnym nalotem koloru brązowego, w środku zaś jest błyszczący. Jego kształt przypomina w pewnym okresie rozwojowym ucho ludzkie, stąd jego nazwa. Nie boi się chłodu czy mrozu, więc nietrudno go wypatrzeć na martwym drewnie w środku zimy. Można go wykorzystać jako dodatek do potraw lub po ususzeniu i skruszeniu jako przyprawę - wyjaśnia Piotrowski.